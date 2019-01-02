Серена Уильямс: "Думаю, об этом мечтают все — сыграть с Роджером Федерером"

Американка Серена Уильямс прокомментировала матч против швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Сборная Швейцарии обыграла США на Кубке Хопмана в Перте - в миксте Белинда Бенчич и Роджер Федерер обыграли Серену Уильямс и Фрэнсиса Тьяфо.

- C нетерпением ждала этого матча с того момента, когда узнала о нем, - приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. - Я думала: "Боже, это так круто". Думаю, об этом мечтают все – сыграть с Роджером Федерером. Это был великолепный опыт, даже грустно, что всезакончилось. Я только размялась!

Если честно, было весело. Мы с Роджером росли вместе в карьерном плане и получить возможность сыграть с ним после всех этих лет – это то, чего мы никогда не делали. Это невероятно здорово сыграть друг с другом на пике наших карьер.

Это первая в истории встреча прославленных теннисистов Федерера и Уильямс. После игры они сделали совместное фото.