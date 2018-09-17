Россия сыграет в квалификационном раунде Мировой группы Кубка Дэвиса-2019

Международная федерация тенниса (ITF) назвала участников квалификационного раунда Мировой группы-2019, которые определят 12 финалистов. В их число вошла и сборная России, которая в минувшие выходные победила Белоруссию (3:2) за право остаться в группе I, но из-за расширения элитного дивизиона автоматически пошла на повышение.

Полностью состав участников квалификационного раунда выглядит следующим образом:

"Сеяные" - Аргентина, Бельгия, Великобритания, Сербия, Италия, Германия, Казахстан, Чехия, Швеция, Австрия, Канада, Япония;

"Несеяные" - Швейцария, Венгрия, Голландия, Россия, две команды зоны Европа/Африка (определятся позднее во встречах Португалия - ЮАР, Словакия - Белоруссия), Австралия, Индия, Узбекистан, Колумбия, Чили, Бразилия.

Жеребьевка квалификационного раунда состоится в Лондоне в среду, 26 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени. Матчи квалификационного раунда пройдут по схеме "дома или в гостях" 1-2 февраля.

Четыре команды уже гарантировали себе участие в финальном турнире Кубка Дэвиса-2019 - это полуфиналисты нынешнего розыгрыша Франция, Хорватия, Испания и США. Еще две команды-обладательницы wild card в финал будут названы перед жеребьевкой квалификационного раунда. Если это будет кто-то из участников квалификации, его место займет следующая по рейтингу команда. Для того, чтобы претендовать на wild card страна должна входить в Топ-50 рейтинга Кубка Дэвиса (Россия - 23-я) или иметь минимум одного представителя в первой десятке рейтинга ATP. (Мария Никулашкина)

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