12:12 | ТЕННИС

Предотвращение применения допинга включено в концепцию развития тенниса в России

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что вопрос противодействия применению спортсменами допинга включен в концепцию развития тенниса в России до 2030 года. Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой Тарпищев был переизбран на новый срок.

- Текст концепции был направлен в Министерство спорта РФ, проект концепции уже одобрен, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Концепция определяет принципы работы федерации до 2030 года. Это массовый спорт, пляжный теннис, теннис высших достижений, теннис на колясках, предотвращение допинга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3726064

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