Надаля раскритиковали за появление на стадионе в шарфе "Атлетико"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побывал на матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Арсенал" (1:0). Болельщики раскритиковали его за то, что он был в шарфе "Атлетико".
Надаль ранее заявлял, что более за "Реал". При это его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за "Барселону".
"Надаль "болеет" за "Реал", болел за "Барселону" в детстве, потому что там играл их дядя, а теперь надевает шарф "Атлетико". Он настоящая змея, Федерер так никогда не сделал бы", -написал в твиттере один из пользователей. Также в социальной сети появились и другие негативные комментарии об этом событии.
Nadal "supports" Real Madrid, supported Barca growing up because his uncle played for them, and is now wearing an Atleti scarf. The ultimate snake, Federer would never. pic.twitter.com/9WlFbkKpuD– Jake. (@YedIin) 3 мая 2018 г.