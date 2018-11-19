Хачанов признан лучшим теннисистом года в России и получил "Русский кубок"

Россиянин Карен Хачанов получил премию "Русский Кубок" в номинации "Теннисист года в России". Церемония вручения приза прошла в Москве.

В 2018 году Хачанов выиграл турнир в Марселе, стал победителем "ВТБ Кубка Кремля" и турнира серии "Мастерс" в Париже. Он закончил год на 11-м месте в рейтинге АТР.

- Хочу поблагодарить Тарпищева (Шамиля Тарпищева, президента Федерации тенниса России. - прим. "СЭ") и федерацию за награду, это честь для меня, - цитирует игрока ТАСС. - В следующем сезоне надеюсь продолжать также и оправдывать ваши надежды.

Все о теннисе – здесь.