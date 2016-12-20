Дочь Кафельникова призналась в ненависти к России

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгений Кафельникова Алеся призналась в ненависти к России. 18-летняя девушка работает моделью в Лондоне.
– В России люди пользуются людьми, – сказала Кафельникова. – Это ужасно. В России это происходит постоянно, поэтому я не люблю Россию. Они должны мной гордиться – я русская девочка, которая готовится, пробует себя за границей – принимает участие в фотосессиях, что-то делает. И потом меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я буду ее ненавидеть, потому что они не гордятся мной, тем, чем я занимаюсь, просто распускают слухи.
Анастасия Волочкова
Яблоко от яблони...хотя теннисист Кафель был хороший.
16:07
koden
Девочка, думаю 99% прочитавших твои слова, не знали о твоём существовании и им было до тебя всё ровно, и хотя бы поэтому они не могли тебя ненавидеть. Но теперь да, ты добилась чего хотела! Все прочитавшие твои бредни тебя ненавидят! Причём своими словами ты объединишь всех - и патриотов и "псевдопатриотов". Ты могла бы стать объединяющей силой для всей страны....если бы не была просто тупым ничтожеством!
16:04
xxx5
Главное, таких обратно не пускать !!! Пусть блеет там !!!
15:54
zda5
Интересна реакция папочки.
15:50
vsvtjo
Она права в том, что успешных у нас не очень-то любят,НО, конкретно почему я ей должен гордиться? Что я о ней знаю? Дочка Кафельникова, типа какая-то модель, аннорексичка, теперь еще ТП...ну вот и все
15:49
Veg Sneggi
я правильно поня логическую цепочку: а) я растакая б) поэтому мною должны городиться, в) мною не гордяться, в) ПОЭТОМУ я ненавижу Россию.
15:48
Vlaer
Дура дурой! Я понимаю что страна гордилась Ее отцом достигшего многого в спорте и прославлявшем нашу страну своими победами! А она пока ещё никто и звать Ее никак!!! А красивых и просто интересных девушек в нашей стране очень много и слава богу, что это так!
15:45
XpycT1983
"Они должны мной гордиться – я русская девочка, которая готовится, пробует себя за границей – принимает участие в фотосессиях, что-то делает." Торговать рылом (возможно и другими частями тела) - большого ума и таланта не требуется. Чем гордиться??? Ещё поводы для гордости не подскажешь, Алесь?
15:44
Vlаdimir
ДОЛЖНЫ ею ГОРДИТЬСЯ??? А я, дурак, даже и не знал КЕМ мне гордиться - теперь, прямо с сегодняшнего вечера, начну гордиться! Полный маразм. У девочки реально кое-что съехало.
15:40
tryam
ТП, как и ее отец, после спорта деградировал)
15:38
smit541
Кстати, довольно большая разница между её рожей на видео и на её аккаунте в инстаграме...фотошоп и косметика творят чудеса xD Может ей с ей куриным мозгом и невдомёк, но чтобы тобой гордились ты должен что-то сделать полезное или достичь чего-нибудь важного и стоящего)
15:33
Serge113
А мне на нее с высокой колокольни... Нашлась модель, таких моделей миллион и все с неимоверно завышенной самооценкой!
15:30
lev48
Тоже мне,звезда балета.Ты бы хотя показала,чем гордиться.Я про твоё существование вообще в первый раз слышу.Мало что-ли, таких как ты,живут за границей и материальное положение у них намного похуже, чем у тебя,но тем не менее, на свою Родину они не клевещут.
15:29
songaila
ну и страшила!!!
15:17
serenky25
А она часом не розовая?
15:13
Termin79
ТП детектед?
15:12
Айртон
Насчёт людей чистая правда. Гнилья здесь выше крыши. Человек человеку волк.
15:06
HONESTO
ахах)))страшная капец....
15:05
feefaa85
Сэлэбрити блин!
15:03
kivtik
Работает вешалкой для чужой одежды. Чем гордиться? Обыкновенная мелочь жизненная.
15:01
ЮКИ
а она точняк его дочь!?он же и дома-то практически не бывал!может,нагуляла жёнушка?нужно срочно днк-экспертизу провести!
15:00