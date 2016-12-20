Дочь Кафельникова призналась в ненависти к России

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгений Кафельникова Алеся призналась в ненависти к России. 18-летняя девушка работает моделью в Лондоне.

– В России люди пользуются людьми, – сказала Кафельникова. – Это ужасно. В России это происходит постоянно, поэтому я не люблю Россию. Они должны мной гордиться – я русская девочка, которая готовится, пробует себя за границей – принимает участие в фотосессиях, что-то делает. И потом меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я буду ее ненавидеть, потому что они не гордятся мной, тем, чем я занимаюсь, просто распускают слухи.