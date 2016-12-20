14:46 | ТЕННИС

Дочь Кафельникова призналась в ненависти к России

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Дочь бывшей первой ракетки мира Евгений Кафельникова Алеся призналась в ненависти к России. 18-летняя девушка работает моделью в Лондоне.

– В России люди пользуются людьми, – сказала Кафельникова. – Это ужасно. В России это происходит постоянно, поэтому я не люблю Россию. Они должны мной гордиться – я русская девочка, которая готовится, пробует себя за границей – принимает участие в фотосессиях, что-то делает. И потом меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я буду ее ненавидеть, потому что они не гордятся мной, тем, чем я занимаюсь, просто распускают слухи.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Анастасия Волочкова

Яблоко от яблони...хотя теннисист Кафель был хороший.

16:07

koden

Девочка, думаю 99% прочитавших твои слова, не знали о твоём существовании и им было до тебя всё ровно, и хотя бы поэтому они не могли тебя ненавидеть. Но теперь да, ты добилась чего хотела! Все прочитавшие твои бредни тебя ненавидят! Причём своими словами ты объединишь всех - и патриотов и "псевдопатриотов". Ты могла бы стать объединяющей силой для всей страны....если бы не была просто тупым ничтожеством!

16:04

xxx5

Главное, таких обратно не пускать !!! Пусть блеет там !!!

15:54

zda5

Интересна реакция папочки.

15:50

vsvtjo

Она права в том, что успешных у нас не очень-то любят,НО, конкретно почему я ей должен гордиться? Что я о ней знаю? Дочка Кафельникова, типа какая-то модель, аннорексичка, теперь еще ТП...ну вот и все

15:49

Veg Sneggi

я правильно поня логическую цепочку: а) я растакая б) поэтому мною должны городиться, в) мною не гордяться, в) ПОЭТОМУ я ненавижу Россию.

15:48

Vlaer

Дура дурой! Я понимаю что страна гордилась Ее отцом достигшего многого в спорте и прославлявшем нашу страну своими победами! А она пока ещё никто и звать Ее никак!!! А красивых и просто интересных девушек в нашей стране очень много и слава богу, что это так!

15:45

XpycT1983

"Они должны мной гордиться – я русская девочка, которая готовится, пробует себя за границей – принимает участие в фотосессиях, что-то делает." Торговать рылом (возможно и другими частями тела) - большого ума и таланта не требуется. Чем гордиться??? Ещё поводы для гордости не подскажешь, Алесь?

15:44

Vlаdimir

ДОЛЖНЫ ею ГОРДИТЬСЯ??? А я, дурак, даже и не знал КЕМ мне гордиться - теперь, прямо с сегодняшнего вечера, начну гордиться! Полный маразм. У девочки реально кое-что съехало.

15:40

tryam

ТП, как и ее отец, после спорта деградировал)

15:38

smit541

Кстати, довольно большая разница между её рожей на видео и на её аккаунте в инстаграме...фотошоп и косметика творят чудеса xD Может ей с ей куриным мозгом и невдомёк, но чтобы тобой гордились ты должен что-то сделать полезное или достичь чего-нибудь важного и стоящего)

15:33

Serge113

А мне на нее с высокой колокольни... Нашлась модель, таких моделей миллион и все с неимоверно завышенной самооценкой!

15:30

lev48

Тоже мне,звезда балета.Ты бы хотя показала,чем гордиться.Я про твоё существование вообще в первый раз слышу.Мало что-ли, таких как ты,живут за границей и материальное положение у них намного похуже, чем у тебя,но тем не менее, на свою Родину они не клевещут.

15:29

songaila

ну и страшила!!!

15:17

serenky25

А она часом не розовая?

15:13

Termin79

ТП детектед?

15:12

Айртон

Насчёт людей чистая правда. Гнилья здесь выше крыши. Человек человеку волк.

15:06

HONESTO

ахах)))страшная капец....

15:05

feefaa85

Сэлэбрити блин!

15:03

kivtik

Работает вешалкой для чужой одежды. Чем гордиться? Обыкновенная мелочь жизненная.

15:01

ЮКИ

а она точняк его дочь!?он же и дома-то практически не бывал!может,нагуляла жёнушка?нужно срочно днк-экспертизу провести!

15:00

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