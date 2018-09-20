Южный провел последний матч в карьере и не смог одержать 500-ю победу в ATP

Россиянин Михаил Южный проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Ранее 36-летний спортсмен заявил, что турнир станет для него последним в карьере.
Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он остановился на отметке в 499 выигрышей.
В четвертьфинале Баутиста Агут встретится с итальянцем Марко Чекккинато.
В 1/4 финала пробился только один представитель России - Даниил Медведев.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 175 190 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 5, WC) - Михаил Южный (Россия, WC) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:3
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