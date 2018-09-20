19:56 | Теннис — ATP

Южный провел последний матч в карьере и не смог одержать 500-ю победу в ATP

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Россиянин Михаил Южный проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Ранее 36-летний спортсмен заявил, что турнир станет для него последним в карьере. 

Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он остановился на отметке в 499 выигрышей.

В четвертьфинале Баутиста Агут встретится с итальянцем Марко Чекккинато

В 1/4 финала пробился только один представитель России - Даниил Медведев.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 1 175 190 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5, WC) - Михаил Южный (Россия, WC) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2018/

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