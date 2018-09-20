Южный провел последний матч в карьере и не смог одержать 500-ю победу в ATP

Россиянин Михаил Южный проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Ранее 36-летний спортсмен заявил, что турнир станет для него последним в карьере.

Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он остановился на отметке в 499 выигрышей.

В четвертьфинале Баутиста Агут встретится с итальянцем Марко Чекккинато.

В 1/4 финала пробился только один представитель России - Даниил Медведев.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5, WC) - Михаил Южный (Россия, WC) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:3