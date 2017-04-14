Веселы сыграет с Чоричем в полуфинале турнира в Марракеше

Чех Иржи Веселы в трех сетах одолел итальянца Паоло Лоренци в четвертьфинале турнира ATP в Марракеше. В следующем раунде его соперником станет хорват Борна Чорич, обыгравший испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.
В другом полуфинале встретятся француз Бенуа Пэр, победивший еще одного представителя Испании Томми Робредо, и Филипп Кольшрайбер из Германии, переигравший своего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пэр (Франция, 6) – Робредо (Испания) – 6:2, 6:4
Кольшрайбер (Германия, 3) – Штруфф (Германия) – 3:6, 7:5, 6:3
Веселы (Чехия) – Лоренци (Италия, 5) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Чорич (Хорватия) – Рамос-Виньолас (Испания, 2) – 4:6, 6:4, 6:4