Веселы сыграет с Чоричем в полуфинале турнира в Марракеше

Чех Иржи Веселы в трех сетах одолел итальянца Паоло Лоренци в четвертьфинале турнира ATP в Марракеше. В следующем раунде его соперником станет хорват Борна Чорич, обыгравший испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

В другом полуфинале встретятся француз Бенуа Пэр, победивший еще одного представителя Испании Томми Робредо, и Филипп Кольшрайбер из Германии, переигравший своего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пэр (Франция, 6) – Робредо (Испания) – 6:2, 6:4

Кольшрайбер (Германия, 3) – Штруфф (Германия) – 3:6, 7:5, 6:3

Веселы (Чехия) – Лоренци (Италия, 5) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Чорич (Хорватия) – Рамос-Виньолас (Испания, 2) – 4:6, 6:4, 6:4