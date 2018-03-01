Вавринка пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и опустится за пределы топ-20

Швейцарец Стэн Вавринка объявил, что пропустит крупные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте. Спортсмен отметил, что пока не полностью восстановился после операции на колене. Вавринка собирается вернуться на корт во время грунтового сезона. Таким образом, впервые с августа 2012 года швейцарец опустится за пределы топ-20 в мировом рейтинге.

– К сожалению, я вынужден сообщить, что не сыграю на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, – говорится в сообщении Вавринки. – Это два прекрасных соревнования, но возвращение в строй после большой операции идет непросто. После того, как я провел несколько турниров, я решил вместе с моей командой, что мне надо сосредоточиться на восстановлении и пока просто тренироваться.