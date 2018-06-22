В полуфинале турнира в Халле Федерер сыграет с Кудлой

Американец Денис Кудла выиграл у Юити Сугиты из Японии в четвертьфинале турнира в Халле. Его соперником по полуфинале станет первая ракетка мира Роджер Федерер.

В другом полуфинале Борна Чорич встретится с Роберто Баутистой Агутом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Кудла (США, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 7:5

Борна Чорич (Хорватия) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:5, 6:3