В полуфинале турнира в Халле Федерер сыграет с Кудлой

Американец Денис Кудла выиграл у Юити Сугиты из Японии в четвертьфинале турнира в Халле. Его соперником по полуфинале станет первая ракетка мира Роджер Федерер.
В другом полуфинале Борна Чорич встретится с Роберто Баутистой Агутом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Кудла (США, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 7:5
Борна Чорич (Хорватия) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:5, 6:3
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