23:17 | Теннис — ATP

В полуфинале турнира в Халле Федерер сыграет с Кудлой


Американец Денис Кудла выиграл у Юити Сугиты из Японии в четвертьфинале турнира в Халле. Его соперником по полуфинале станет первая ракетка мира Роджер Федерер. 

В другом полуфинале Борна Чорич встретится с Роберто Баутистой Агутом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Халле (Германия) 

Турнир ATP Gerry Weber Open 

Призовой фонд 1 983 595 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Денис Кудла (США, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 7:5

Борна Чорич (Хорватия) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2018/

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