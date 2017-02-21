Шварцман, Кикер, Де Гриф, Рууд и Лайович – во втором круге турнира в Рио-Де-Жанейро

Артур Де Гриф в матче первого круга турнира в Рио-де-Жанейро победил Пабло Куэваса – 6:3, 3:6, 7:5. Также во второй круг пробились Диего Шварцман, Каспер Рууд, Николас Кикер, Душан Лайович и Роберто Карбальес Баэна.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 461 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Рууд (Норвегия, WC) - Дутра Силва (Бразилия) - 6:3, 6:4
Лайович (Сербия) - Баньис (Аргентина) - 6:4, 6:4
Шварцман (Аргентина) – Оливо (Аргентина) – 6:2, 3:6, 6:4
Де Гриф (Бельгия, Q) – Куэвас (Уругвай, 3) – 6:3, 3:6, 7:5
Кикер (Аргентина) – Чеккинато (Италия) – 7:5, 6:0
Карбальес Баэна (Испания) - Соуза (Португалия) - 6:3, 6:1