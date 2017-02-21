Шварцман, Кикер, Де Гриф, Рууд и Лайович – во втором круге турнира в Рио-Де-Жанейро

Артур Де Гриф в матче первого круга турнира в Рио-де-Жанейро победил Пабло Куэваса – 6:3, 3:6, 7:5. Также во второй круг пробились Диего Шварцман, Каспер Рууд, Николас Кикер, Душан Лайович и Роберто Карбальес Баэна.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 461 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рууд (Норвегия, WC) - Дутра Силва (Бразилия) - 6:3, 6:4

Лайович (Сербия) - Баньис (Аргентина) - 6:4, 6:4

Шварцман (Аргентина) – Оливо (Аргентина) – 6:2, 3:6, 6:4

Де Гриф (Бельгия, Q) – Куэвас (Уругвай, 3) – 6:3, 3:6, 7:5

Кикер (Аргентина) – Чеккинато (Италия) – 7:5, 6:0

Карбальес Баэна (Испания) - Соуза (Португалия) - 6:3, 6:1