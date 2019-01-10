Штруфф обыграл Карреньо Бусту и пробился в полуфинал турнира в Окленде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (7:6(7:5), 6:7(6:8), 7:6(9:7)) в 1/4 финала турнира в Окленде (Новая Зеландия). Матч продолжался три часа и три минуты.

В полуфинале Штруфф сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) - 7:6(7:5), 6:7(6:8), 7:6(9:7)