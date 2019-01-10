Штруфф обыграл Карреньо Бусту и пробился в полуфинал турнира в Окленде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (7:6(7:5), 6:7(6:8), 7:6(9:7)) в 1/4 финала турнира в Окленде (Новая Зеландия). Матч продолжался три часа и три минуты.
В полуфинале Штруфф сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) - 7:6(7:5), 6:7(6:8), 7:6(9:7)
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