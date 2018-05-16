Шаповалов станет первой ракеткой Канады

Канадец Денис Шаповалов станет первой ракеткой страны 21 мая, когда рейтинге ATP поднимется выше своего соотечественника Милоша Раонича. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Обыграв чеха Томаша Бердых в первом круге турнира в Риме (1:6, 6:3, 7:6), Шаповалов гарантировал себе место в рейтинге ATP выше, чем у Раонича, который не принял участия в итальянском "Мастерсе". На данный момент Шаповалов занимает 29-ю строчку рейтинга, Раонич – 22-ю.

Первой ракеткой мира является швейцарец Роджер Федерер, который на этой неделе сместил с этого места испанца Рафаэля Надаля​.