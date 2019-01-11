Сеппи обыграл Шварцмана и вышел в финал турнира в Сиднее

Итальянец Андреас Сеппи пробился в финал ATP турнира в Сиднее. В полуфинальном матче он обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 7:6 (7:3), 6:4. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
В финале турнира Сеппи встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андреас Сеппи (Италия, 8) - Диего Шварцман (Аргентина, 3) - 7:6 (7:3), 6:4
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