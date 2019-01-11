Сеппи обыграл Шварцмана и вышел в финал турнира в Сиднее

Итальянец Андреас Сеппи пробился в финал ATP турнира в Сиднее. В полуфинальном матче он обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 7:6 (7:3), 6:4. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

В финале турнира Сеппи встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андреас Сеппи (Италия, 8) - Диего Шварцман (Аргентина, 3) - 7:6 (7:3), 6:4

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