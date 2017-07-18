Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл аргентинца Карлоса Берлока в первом круге турнира ATP в Умаге. Его следующим соперником станет словак Андрей Мартин, победивший Дениса Истомина из Узбекистана. Отметим, что 19-летний Рублев проиграл в квалификации, но в последний момент заменил в основной сетке травмированного хозяина корта Борну Чорича.
В другом поединке француз Бенуа Пэр неожиданно уступил соотечественнику Кенни Де Шепперу, которому теперь предстоит встреча с итальянцем Алессандро Джаннесси. Также в следущий раунд пробились Раду Албот из Молдавии, чех Иржи Веселы и венгр Аттила Балаж.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
РУБЛЕВ (Россия, LL) – Берлок (Аргентина) – 6:2, 6:4
Мартин (Словакия) - Истомин (Узбекистан) - 6:3, 6:2
Балаж (Венгрия, Q) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:3, 0:6, 7:5
Албот (Молдавия) - Зекич (Сербия, Q) - 6:4, 6:0
Джаннесси (Италия) - Полманс (Австралия, WC) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4
Де Шеппер (Франция, Q) - Пэр (Франция, 7) - 6:2, 4:6, 6:3
Веселы (Чехия, 8) - Гомбош (Словакия) - 6:4, 6:0
Я из Волгограда
ЧМОка,глянь-ка,ты его вчера похоронил,за то,что Андрюшка проиграл в финале квалификации и не попал в основную сетку. А он,шельмец,гляди чё творит -мало того что оказался в итоге в основной сетке,так ещё и выигрывает здесь и во второй круг выходит. ЧМОка,дам тебе совет,как крутому ставочнику: в финалах квалификации,игрокам,посеянным высоко, совсем не обязательно побеждать -они могут с лёгкостью отдать матч и всё равно выйти в основную сетку из-за отказа кого-то из других теннисистов. Как и произошло в случае с Рублёвым. Вот на этом и надо ловить буков.
22:55 18 июля