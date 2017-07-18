Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл аргентинца Карлоса Берлока в первом круге турнира ATP в Умаге. Его следующим соперником станет словак Андрей Мартин, победивший Дениса Истомина из Узбекистана. Отметим, что 19-летний Рублев проиграл в квалификации, но в последний момент заменил в основной сетке травмированного хозяина корта Борну Чорича.

В другом поединке француз Бенуа Пэр неожиданно уступил соотечественнику Кенни Де Шепперу, которому теперь предстоит встреча с итальянцем Алессандро Джаннесси. Также в следущий раунд пробились Раду Албот из Молдавии, чех Иржи Веселы и венгр Аттила Балаж.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Берлок (Аргентина) – 6:2, 6:4

Мартин (Словакия) - Истомин (Узбекистан) - 6:3, 6:2

Балаж (Венгрия, Q) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:3, 0:6, 7:5

Албот (Молдавия) - Зекич (Сербия, Q) - 6:4, 6:0

Джаннесси (Италия) - Полманс (Австралия, WC) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Де Шеппер (Франция, Q) - Пэр (Франция, 7) - 6:2, 4:6, 6:3

Веселы (Чехия, 8) - Гомбош (Словакия) - 6:4, 6:0