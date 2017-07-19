00:56 | ТЕННИС — ATP

Роджер Федерер: "Возможно, звание первой ракетки мира разыграем мы с Надалем"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что хотел бы побороться за первую строчку рейтинга АТР. После победы на Уимблдоне он поднялся на третье место, уступая Энди Маррэю и Рафаэлю Надалю.

- Думаю, что за звание первой ракетки мира будут бороться три-четыре человека, а может и мы с Рафой вдвоем, - приводит Tennis World слова Федерера. - Надеюсь, что первым все же стану я, а не он. Первое место имеет огромное значение для меня. Сейчас я играю ради трофеев, но можно задуматься и о борьбе за первую позицию.

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