Роджер Федерер: "Возможно, звание первой ракетки мира разыграем мы с Надалем"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что хотел бы побороться за первую строчку рейтинга АТР. После победы на Уимблдоне он поднялся на третье место, уступая Энди Маррэю и Рафаэлю Надалю.

- Думаю, что за звание первой ракетки мира будут бороться три-четыре человека, а может и мы с Рафой вдвоем, - приводит Tennis World слова Федерера. - Надеюсь, что первым все же стану я, а не он. Первое место имеет огромное значение для меня. Сейчас я играю ради трофеев, но можно задуматься и о борьбе за первую позицию.