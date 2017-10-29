Роджер Федерер: "У меня небольшие шансы стать первой ракеткой мира"

Швейцарец Роджер Федерер в преддверии финала турнира в Базеле с Хуаном Мартином Дель Потро отметил, что у него мало шансов стать первой ракеткой мира в нынешнем сезоне. Лидирует в рейтинге АТР Рафаэль Надаль, который опережает Федерера на 1660 очков.

– У меня небольшие шансы, – цитирует пресс-служба АТР Федерера. – Слишком велико отставание. И я не хочу обременять себя мыслями о том, что мне необходимо стать первой ракеткой. Словно от этого зависит оценка успешного сезона. Вероятно, уже поздно бросать вызов в этой гонке. Я мог раньше использовать свои шансы и набрать больше очков. Сейчас мне важно сыграть хорошо с Дель Потро и проявить себя на итоговом турнире.