Роджер Федерер: "Для меня вновь стать первой ракеткой мира – это большое событие"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что счастлив вновь стать первой ракеткой мира. Он добавил, что эта неделя получилась для него невероятно эмоциональной.

Напомним, 36-летний спортсмен стал самой возрастной первой ракеткой в истории. Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который возглавлял рейтинг в возрасте 33 лет и 133 дней.

– Эта неделя получилась невероятно эмоциональной. Вновь стать первой ракеткой мира – это большое событие для меня, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Вчера я лег спать в 4 часа утра, так что у меня сильно сбит режим. Надеюсь, это не окажет на меня негативного влияния, и у меня останутся силы еще на один матч.

В финале турнира в Роттердаме Федерер сыграет с болгарином Григором Димитровым.