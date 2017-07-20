Рамос-Виньолас и Вердаско поспорят за путевку в полуфинал в Бостаде

Два испанца Альберто Рамос-Виньолас и Фернандо Вердаско, "посеянные" под вторым и шестым номерами соответственно, сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира ATP в шведском Бостаде. Рамос-Виньолас в четверг победил Тьягу Монтейру, а Вердаско – Факундо Баньиса.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вердаско (Испания, 6) – Баньис (Аргентина) – 6:3, 6:2
Рамос-Виньолас (Испания, 2) – Монтейру (Бразилия) – 3:6, 6:4, 6:3