Рамос-Виньолас и Вердаско поспорят за путевку в полуфинал в Бостаде

Два испанца Альберто Рамос-Виньолас и Фернандо Вердаско, "посеянные" под вторым и шестым номерами соответственно, сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира ATP в шведском Бостаде. Рамос-Виньолас в четверг победил Тьягу Монтейру, а Вердаско – Факундо Баньиса.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вердаско (Испания, 6) – Баньис (Аргентина) – 6:3, 6:2

Рамос-Виньолас (Испания, 2) – Монтейру (Бразилия) – 3:6, 6:4, 6:3