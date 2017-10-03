Рафаэль Надаль: "Пике? Любой радикализм - это плохо"

Испанец Рафаэль Надаль после победы над французом Лукасом Пуйе в первом круге турнира в Пекине не оставил без внимания ситуацию с защитником "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жераром Пике.

- Неважно, чью сторону ты занимаешь. Радикальные формы проявления своих убеждений, да и радикализм в общем - это плохо, - цитирует Надаля Marca. - Теннисист ты или футболист, фанатизм не приводит ни к чему хорошему. Ты достигаешь крайностей, которые не несут в себе ничего позитивного. Пике выражает свои убеждения также чересчур радикально.

Напомним, Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Вчера болельщики сорвали тренировку сборной Испании, освистав Пике. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали его покинуть национальную команду.

Пике и другой защитник Испании Серхио Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии. Игрок "Реала" обвинил футболиста "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.