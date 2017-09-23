Павлюченкова вышла в финал турнира в Токио

Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Токио обыграла Ангелику Кербер – 6:0, 6:7 (4:7), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.
В финале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса – Каролин Возняцки.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – Кербер (Германия, 7) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:4
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shpasic
молодец Настя! лёгкая прогулка.))
09:12
egoshin-alex
Настя имела возможность в третьем сете повесить вторую баранку Анжелике! Но не срослось. Ладно, главное - вышла в финал миллионника.
09:05
KlinTitan
молодец Настюха!!!
08:35