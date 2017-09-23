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08:22 | Теннис — ATP

Павлюченкова вышла в финал турнира в Токио

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Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Токио обыграла Ангелику Кербер – 6:0, 6:7 (4:7), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.

В финале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Гарбинье МугурусаКаролин Возняцки.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – Кербер (Германия, 7) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2017/11/3/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

молодец Настя! лёгкая прогулка.))

09:12

egoshin-alex

Настя имела возможность в третьем сете повесить вторую баранку Анжелике! Но не срослось. Ладно, главное - вышла в финал миллионника.

09:05

KlinTitan

молодец Настюха!!!

08:35