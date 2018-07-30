Надаль остался на первом месте в рейтинге ATP, Хачанов потерял две по строчки

Сегодня, 30 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг организации. В первой десятке изменений не произошло – лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.
Лучшим среди россиян остается Карен Хачанов – он опустился с 35-й на 37-ю позицию.
Рейтинг ATP
Положение на 30 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5395
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Изнер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355…
37 (35). Карен Хачанов (Россия) – 1175...
46 (46). Андрей Рублев (Россия) – 1000...
63 (61). Даниил Медведев (Россия) – 892...
76 (76). Евгений Донской (Россия) – 731.
* положение в предыдущем рейтинге