11:56 | Теннис — ATP

Милота дня. Собаки из приюта стали боллбоями на турнире в Бразилии. Видео


На турнире АТР в Сан-Паулу (Бразилия) в качестве боллбоев использовались собаки из приютов. Организаторы турнира хотят найти хозяев для животных.

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ