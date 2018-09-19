Михаил Южный прочел стих на корте

После победы над Мирзой Башичем в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (7:6, 6:3) Михаил Южный прочел стих собственного сочинения.

Если каждую неделю

Мне бы в Питер приезжать

И родные видеть лица,

То готов я век играть.

36 - вообще не возраст,

Ведь в душе еще пацан.

Только вот по заграницам

Ездить что-то я устал.

Ну а дома все иначе,

Есть кураж, и я смогу

С топами играть на равных

Ну хотя бы раз в году.

36-летний Южный ранее объявил, что турнир в Санкт-Петербурге станет для него последним в карьере. (Мария Никулашкина)