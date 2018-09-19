21:32 | Теннис — ATP

Михаил Южный прочел стих на корте

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После победы над Мирзой Башичем в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (7:6, 6:3) Михаил Южный прочел стих собственного сочинения.

Если каждую неделю 
Мне бы в Питер приезжать
И родные видеть лица, 
То готов я век играть.

36 - вообще не возраст, 
Ведь в душе еще пацан. 
Только вот по заграницам 
Ездить что-то я устал. 

Ну а дома все иначе, 
Есть кураж, и я смогу 
С топами играть на равных 
Ну хотя бы раз в году. 

36-летний Южный ранее объявил, что турнир в Санкт-Петербурге станет для него последним в карьере. (Мария Никулашкина)

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