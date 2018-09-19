Михаил Южный прочел стих на корте

После победы над Мирзой Башичем в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (7:6, 6:3) Михаил Южный прочел стих собственного сочинения.
Если каждую неделю
Мне бы в Питер приезжать
И родные видеть лица,
То готов я век играть.
36 - вообще не возраст,
Ведь в душе еще пацан.
Только вот по заграницам
Ездить что-то я устал.
Ну а дома все иначе,
Есть кураж, и я смогу
С топами играть на равных
Ну хотя бы раз в году.
36-летний Южный ранее объявил, что турнир в Санкт-Петербурге станет для него последним в карьере. (Мария Никулашкина)