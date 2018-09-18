Михаил Южный: "Никогда не думал, что доиграю до 2018 года на высшем уровне"

Российский теннисист Михаил Южный дал понять, что доволен своей спортивной карьерой. 36-летний теннисист ранее объявил, что завершит карьеру в этом году после турнира в Санкт-Петербурге.

- Могу сказать, что у меня была выдающаяся карьера. Никогда не думал, что смогу доиграть до 2018 года на высшем уровне, - цитирует официальный сайт ATP Южного. - Я был одним из самых молодых теннисистов моего возраста, которые поали в топ-100. Я всегда был на высоком уровне. Я всегда был профессионалом, поэтому, возможно, моя теннисная карьера длилась так долго.

В последнее время у меня не было ярких результатов, не было много побед, но я все еще играл, все еще чувствовал, что могу играть, что могу добиваться результатов. Но после "Ролан Гаррос", после Антальи, после "Уимблдона" было слишком много матчей, которые я проигрывал с минимальным перевесом, были пять сетов, четыре сета, тай-брейки. Во время матчей я действовал нетсабильно, для меня это было довольно трудно, слишком много взлетов и падений. Это во-первых. Во-вторых, я думаю о детях, о семье. Не хочу, чтобы сейчас дети жили моей жизнью. Я хочу жить жизнью своих детей.

Я играл в отличное время, встречался с лучшими теннисистами нашей эпохи. Федерер, Надаль, Джокович. Все матчи были разными. Какие-то драматичными, какие-то захватывающими. Но все же я встречался с лучшими в мире не один-два года, а на протядении всей карьеры.

Последний турнир в карьере Южного стартовал в воскресенье. В первом круге турнира в Санкт-Петербурге он встретится с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.