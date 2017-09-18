Михаил Елгин не смог выйти в основную сетку St. Petersburg Open

Российский теннисист Михаил Елгин не смог пробиться в основную сетку St. Petersburg Open. Во втором раунде квалификации он проиграл австралийцу Джону-Патрику Смиту со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

В квалификации турнира борьбу продолжает россиянин Алексей Ватутин. Ранее Иван Неделько проиграл Эрнесту Гулбису и не смог выйти в основную сетку St. Petersburg Open.

В основной сетке турнира уже точно сыграют россияне Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Тюрнев, Даниил Медведев и Евгений Донской.