Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов. В первой десятке изменений не произошло. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 52-го места на 49-е. Самую высокую позицию из представителей России занимает Карен Хачанов, расположившийся на 34-й строчке.

Рейтинг ATP

Положение на 3 июля

1 (1). Маррей (Великобритания) – 9390 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7285

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6175

4 (4). Джокович (Сербия) – 6055

5 (5). Федерер (Швейцария) – 5265

6 (6). Чилич (Хорватия) – 4235

7 (7). Раонич (Канада) – 4150

8 (8). Тим (Австрия) – 3895

9 (9). Нишикори (Япония) – 3830

10 (10). Тсонга (Франция) – 3075...

34 (34). ХАЧАНОВ (Россия) – 1176...

49 (52). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 922...

76 (77). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 676...

82 (82). ЮЖНЫЙ (Россия) – 640...

95 (92). РУБЛЕВ (Россия) – 585...

98 (96). ДОНСКОЙ (Россия) – 584.