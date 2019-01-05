Медведев сыграет с Томпсоном или Маннарино в первом матче в Сиднее

В Сиднее состоялась жеребьевка турнира категории "250" Sydney International. Действующий победитель турнира россиянин Даниил Медведев "посеян" под вторым номером и начнет выступление со второго круга. Его соперником станет либо австралиец Джордан Томпсон, либо француз Адриан Маннарино. В четвертьфинале Медведев может встретиться с хозяином кортов Алексом ди Минауром, которого обыграл в титульной встрече год назад.

Соперник первой ракетки турнира, грека Стефаноса Циципаса, определится в противостоянии Мэтью Эбдена и Николаса Харри.