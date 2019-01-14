Медведев и Рублев опустились на три места в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке изменений не произошло, Новак Джокович сохранил лидерство. Лучший из россиян Карен Хачанов также сохранил свое 11-е место.

Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли три позиции, а Евгений Донской - одну.

Рейтинг ATP

Положение на 14 января

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5150

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3750

10 (10). Джон Изнер (США) – 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835...

19 (16). Даниил Медведев (Россия) – 1865...

87 (84). Андрей Рублев (Россия) – 655...

96 (95). Евгений Донской (Россия) - 599

* – положение в предыдущем рейтинге