Марат Сафин: "Готов быть советником председателя Госдумы по вопросам спорта, знания и навыки у меня есть"

Известный в прошлом теннисист Марат Сафин заявил, что готов помогать председателю Государственной думы Вячеславу Володину в качестве его советника по спорту. Экс-спортсмен также добавил, что получил огромный опыт, работая в Госдуме. Ранее стало известно, что Сафин решил отказаться от мандата депутата Госдумы.

– Я получил предложение от Володина стать его советником по спорту, – приводит "Р-Спорт" слова Сафина. – Пока дальше предложения ничего не было, никаких деталей. Спасибо ему за доверие и оценку моих профессиональных качеств. Если я буду нужным и действительно полезным, конечно, согласен. Знания и навыки у меня есть, я готов помогать по спортивной части. Это общественная должность без постоянной занятости, я смогу совмещать ее с другой деятельностью.

В качестве депутата Госдумы я получил огромнейший опыт, благодарен за такую возможность. Все-таки шесть лет проработал. Спасибо большое коллегам в Госдуме, кто помогал мне все это время, поддерживал, тем, кто вел себя как настоящий друг. В Думе очень приятные люди, там я познакомился с профессионалами своего дела.

Разрываться я уже не мог, сейчас я сосредоточусь на спорте. Меня включили в Зал теннисной славы, появились соответствующие интересные предложения. Но подробности раскрывать пока не буду, чтобы не сглазить.

Напомним, что Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. Он избран от "Единой России" по списку объединенной группы (Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область).

Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы