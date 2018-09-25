Кукушкин, Харрис и Джазири вышли во второй круг турнира ATP в Чэнду

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин пробился во второй круг урнира ATP в Чэнду (Китай). В матче первого круга он обыграл американца Тенниса Сандгрена - 6:4, 6:3. Поединок длился 1 час 27 минут.

Также во второй круг вышли представитель ЮАР Ллойд Харрис и тунисец Малек Джазири.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 070 040 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) - Гаэль Монфис (Франция, 5) - 3:6, 6:2, 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Теннис Сандгрен (США, 8) - 6:4, 6:3

Малек Джазири (Тунис) - Маркос Багдатис (Кипр) - 7:6, 1:6, 6:2