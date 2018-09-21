Клижан обыграл Шаповалова в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

На турнире АТР в Санкт-Петербурге словак Мартин Клижан в 1/4 финала обыграл канадца Дениса Шаповалова (3:6, 7:5, 6:3). Матч продолжался два часа и пять минут.

В полуфинале словацкий теннисист сыграет с победителем Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Стэн Вавринка (Швейцария).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мартин Клижан (Словакия) - Денис Шаповалов (Канада, 7) - 3:6, 7:5, 6:3