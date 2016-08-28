00:16 | ТЕННИС — ATP

Карреньо Буста победил в Уинстон-Салеме

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Испанец Пабло Карреньо Буста одержал победу на турнире в американском Уинстон-Салеме. В финале Карреньо Буста переиграл своего соотечественника Роберто Баутиста Агута - 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась два с половиной часа. Стоит отметить, что для Корреньо Бусты этот турнир стал первым выигранным в карьере.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 639 255 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карреньо Буста (Испания, 16) - Баутиста Агут (Испания, 2, WC) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/winston_salem/2016/1/

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