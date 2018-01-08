Хачанов - во втором круге турнира в Окленде

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Окленде. Сегодня он в трех сетах обыграл японца Юити Сугиту.

Также во второй круг вышли испанец Давид Феррер и португалец Жоау Соуза, обыгравшие У Инбина и Дональд Янг соответственно.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Сугита (Япония) - 6:1, 3:6, 6:4

Феррер (Испания, 7) - У Ибин (Китай, WC) - 7:6, 6:4

Соуза Ж. (Португалия) - Янг (США) - 6:7, 6:4, 6:2