09:11 | Теннис — ATP

Хачанов - во втором круге турнира в Окленде


Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Окленде. Сегодня он в трех сетах обыграл японца Юити Сугиту.

Также во второй круг вышли испанец Давид Феррер и португалец Жоау Соуза, обыгравшие У Инбина и Дональд Янг соответственно.

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир ATP ASB Classic 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ХАЧАНОВ (Россия) - Сугита (Япония) - 6:1, 3:6, 6:4

Феррер (Испания, 7) - У Ибин (Китай, WC) - 7:6, 6:4

Соуза Ж. (Португалия) - Янг (США) - 6:7, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/auckland/2018/

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Материалы других СМИ
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