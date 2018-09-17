Евгений Донской: "Провел один из худших матчей в сезоне"

Евгений Донской после поражения от Мартина Клижана в первом круге St. Petersburg Open (4:6, 4:6) объяснил неудачу неверными тактическими решениями.

- Вы повели 4:0 в первом сете, а что потом пошло не так?

- Не так пошло все по чуть-чуть. Я плохо сыграл гейм при 4:1. На самом деле и при 4:0 тоже. Вторую подачу при 30:40 надо было принимать. Счет мог бы стать 5:0, и была бы совсем другая история. Несколько неправильных решений привело к тому, что он поймал уверенность, а у меня она не то чтобы ушла, но я стал более зажатым.

- Всю неделю вы тренировались на кортах в Москве перед матчем Кубка Дэвиса. Насколько они отличаются от петербуржских?

- Здесь, скорее мячи отличаются. Они более быстрые. Мне даже нравится такая комбинация покрытия и мячей. То есть условия для меня нормальные, но я провел один из худших матчей в сезоне. Таким соперникам, как Мартин, не надо давать шанса воспрянуть духом. (Мария Никулашкина)

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