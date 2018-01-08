Энди Маррэй: "Собираюсь вернуться к турнирам на траве, может быть чуть раньше"

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррэй, перенесший операцию на бедре, сказал, что не станет форсировать реабилитацию. Британец подчеркнул, что хочет вернуться на корт в форме.

- Я собираюсь вернуться к турнирам на траве, может быть чуть раньше, - цитирует Daily Mail Маррэя. - Абсолютно точно я не стану спешить. Мне сказали, сроки восстановления после подобных операций - до 14 недель. Скорее всего, я вернусь на траве или немного раньше.

Не стану ставить конкретных сроков, в этом нет нужды. Хочу вернуться, когда буду готов к этому. Я хочу избежать повторения ситуации, которая была в Брисбене или на US Open, когда я не был уверен в форме. Хочу быть уверен в том, что готов.

Напомним, 4 января 30-летний спортсмен отказался от участия в Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 11 по 27 января.