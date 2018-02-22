Джонсон стал соперником Донского по четвертьфиналу в США

Канадец Милош Раонич неожиданно проиграл во втором круге турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:2, 6:4 его победил американец Стив Джонсон. Раонич выполнил 11 эйсов и имел всего один брейк-пойнт, который реализовать не сумел. В четвертьфинале Джонсон встретится с россиянином Евгением Донским.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стив Джонсон (США) - Милош Раонич (Канада, 9) - 6:2, 6:4