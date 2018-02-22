00:57 | Теннис — ATP

Джонсон стал соперником Донского по четвертьфиналу в США


Канадец Милош Раонич неожиданно проиграл во втором круге турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:2, 6:4 его победил американец Стив Джонсон. Раонич выполнил 11 эйсов и имел всего один брейк-пойнт, который реализовать не сумел. В четвертьфинале Джонсон встретится с россиянином Евгением Донским

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Стив Джонсон (США) - Милош Раонич (Канада, 9) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/delray/2018/

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