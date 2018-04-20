Джокович сыграет на турнире в Барселоне

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович на следующей неделе выступит на турнире в Барселоне, сообщает официальный сайт соревнований. Прежде сербский теннисист лишь раз играл на Barcelona Open Banc Sabadell – в 2006 году. Тогда, будучи 178-й ракеткой мира, он уступил испанцу Даниэлю Химено Траверу. В нынешнем сезоне Джокович пока не может найти свою игру после травмы локтя, которая преследует его с прошлого года. Сейчас он - 13-й в рейтинге ATP. На этой неделе 30-летний теннисист дошел до третьего круга на "Мастерсе" в Монте-Карло, где в трех сетах уступил Доминику Тиму.

На турнире в Барселоне также выступят такие звезды мирового тенниса, как Рафаэль Надаль, Тим, Григор Димитров и Давид Гоффен. Россию в основной сетке представят Андрей Рублев и Карен Хачанов. Жеребьевка состоится в субботу в 13:00 по московскому времени.