Донской поднялся на 95-е место в рейтинге АТР

Российский теннисист Евгений Донской поднялся на 95-е место в обновленном рейтинге АТР. Другие россияне в первой сотне не изменили позиций, как и первая десятка рейтинга.

Рейтинг ATP от 12 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3390

10 (10). Джон Изнер (США) – 3155…

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 1977…

68 (68). Андрей Рублев (Россия) – 760...

95 (97). Евгений Донской (Россия) – 594.