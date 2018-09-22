Доминик Тим: "В моем списке достижений не хватает титула в зале"

Первый "сеяный" St.Petersburg Open Доминик Тим переиграл Роберто Баутиста-Агута 6:4, 6:3 и сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге с Мартином Клижаном. Австриец отметил, что для него очень важно завоевать первый в карьере титул на закрытом корте.

– Я очень-очень доволен сегодняшним матчем, – сказал Тим. – Рад, что смог победить Баутисту-Агута на покрытии, которое хорошо ему подходит. Завтра я могу выиграть свой первый титул в зале – а такого-то мне в моей коллекции и не хватает. При этом я понимаю, что проигрывать в финале очень обидно, ведь ради этого борешься всю неделю.

– Вы говорили, что должны будете придумать для Баутисты-Агута, которому трижды проиграли, что-то новое. Что вам удалось изобрести?

– В первую очередь, я подавал гораздо лучше, чем в наших с ним предыдущих встречах. Она здорово выручала меня в ключевые моменты – на брейк-пойнтах и когда счет становился 0:30. В этом была вся разница.

– Что скажете о сопернике?

– Клижану я тоже проигрывал три раза. И каждый раз это были очень затяжные трехсетовые матчи, очень близкие по счету и по игре. Надеюсь, завтра мне удастся все повернуть в свою сторону. Конечно, я знаю, о его статистике. Знаю, что он никогда не проигрывал в Санкт-Петербурге и никогда не проигрывал в финалах. (Мария Никулашкина)