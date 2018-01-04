17:38 | Теннис — ATP

Димитров стал последним четвертьфиналистом турнира в Брисбене


Болгарин Григор Димитров обыграл австралийца Джона Миллмэна в матче второго круга турнира в Брисбене. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 36 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:6(10:8), 6:3.

В четвертьфинале Димитров встретится  с британцем Кайлом Эдмундом.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Димитров (Болгария, 1) - Миллмэн (Австралия, WC) - 4:6, 7:6(10:8), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2018/1/6/

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