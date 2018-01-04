Димитров стал последним четвертьфиналистом турнира в Брисбене

Болгарин Григор Димитров обыграл австралийца Джона Миллмэна в матче второго круга турнира в Брисбене. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 36 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:6(10:8), 6:3.
В четвертьфинале Димитров встретится с британцем Кайлом Эдмундом.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Димитров (Болгария, 1) - Миллмэн (Австралия, WC) - 4:6, 7:6(10:8), 6:3
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