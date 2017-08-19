02:16 | ТЕННИС — ATP

Димитров и Изнер - в полуфинале турнира в Цинциннати

Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира АТР в Цинциннати обыграл Юити Суиту из Японии - 6:2, 6:1. В еще одном поединке американец Джон Изнер победил своего соотечественника Джареда Дональдсона - 7:6 (7:4), 7:5. Димитров и Изнер встретятся в полуфинале.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 4 973 120 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Димитров (Болгария, 7) - Сугита (Япония) - 6:2, 6:1

Изенр (США, 14) - Дональдсон (США) - 7:6 (7:4), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2017/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий