Даниэлл и Колхоф выиграли турнир в Брисбене

Новозеландец Маркус Даниэлл и голландец Весли Колхоф выиграли турнир в Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли Раджива Рама и Джо Солсбери.
В одиночном разряде турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и Кеи Нишикори.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Маркус Даниэлл/Весли Колхоф (Новая Зеландия/Голландия) - Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) - 6:4, 7:6 (8:6)
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