Даниэлл и Колхоф выиграли турнир в Брисбене

Новозеландец Маркус Даниэлл и голландец Весли Колхоф выиграли турнир в Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли Раджива Рама и Джо Солсбери.

В одиночном разряде турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и Кеи Нишикори.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Маркус Даниэлл/Весли Колхоф (Новая Зеландия/Голландия) - Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) - 6:4, 7:6 (8:6)