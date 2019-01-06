09:53 | Теннис — ATP

Даниэлл и Колхоф выиграли турнир в Брисбене

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Новозеландец Маркус Даниэлл и голландец Весли Колхоф выиграли турнир в Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли Раджива Рама и Джо Солсбери.

В одиночном разряде турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и Кеи Нишикори.

Брисбен (Австралия) 

Турнир ATP Brisbane International 

Призовой фонд 527 880 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Финал 

Маркус Даниэлл/Весли Колхоф (Новая Зеландия/Голландия) - Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) - 6:4, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2019/1/

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