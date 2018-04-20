Чилич проиграл Нишикори в четвертьфинале турнире в Монте-Карло

Кеи Нишикори обыграл второго "сеяного" Марина Чилича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (1:7), 6:3. Соперником Нишикори в полуфинале станет победитель поединка Ришар Гаске - Александр Зверев.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кеи Нишикори (Япония) - Марин Чилич (Хорватия, 2) - 6:4, 6:7 (1:7), 6:3