16:51 | ТЕННИС — ATP

Чилич квалифицировался на итоговый турнир ATP в Лондоне

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Хорват Марин Чилич обыграл в третьем круге на турнире в Париже бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 7:6. Благодаря этой победе Чилич квалифицировался на итоговый турнир АТР, который пройдет Лондоне с 14 по 20 октября.

На итоговом турнире года также выступят: Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Милош Раонич, Кеи Нишикори и Гаэль Монфис.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 9) – Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 7:6 (11:9)

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