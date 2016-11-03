Чилич квалифицировался на итоговый турнир ATP в Лондоне

Хорват Марин Чилич обыграл в третьем круге на турнире в Париже бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 7:6. Благодаря этой победе Чилич квалифицировался на итоговый турнир АТР, который пройдет Лондоне с 14 по 20 октября.
На итоговом турнире года также выступят: Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Милош Раонич, Кеи Нишикори и Гаэль Монфис.
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чилич (Хорватия, 9) – Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 7:6 (11:9)