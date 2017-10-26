Чилич, Дель Потро и Фучович - в четвертьфинале турнира в Базеле

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Базеле обыграл своего соотечественника Борну Чорича - 6:3, 3:6, 6:3. Также в четвертьфинал вышли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и венгр Мартон Фучович.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 2) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 3:6, 6:3

Дель Потро (Аргентина, 4) - Беннето (Франция, Q) - 6:4, 6:4

Фучович (Венгрия, Q) - Майер Л. (Аргентина) - 3:0 отказ 2-го игрока