Чилич, Дель Потро и Фучович - в четвертьфинале турнира в Базеле

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Базеле обыграл своего соотечественника Борну Чорича - 6:3, 3:6, 6:3. Также в четвертьфинал вышли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и венгр Мартон Фучович.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чилич (Хорватия, 2) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 3:6, 6:3
Дель Потро (Аргентина, 4) - Беннето (Франция, Q) - 6:4, 6:4
Фучович (Венгрия, Q) - Майер Л. (Аргентина) - 3:0 отказ 2-го игрока
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
hant64
Марин Чилич стал Чилчи? Феерично. Впрочем, как всегда...
21:00