Борис Беккер - о победе Зверева: "Мир увидел новую суперзвезду тенниса"

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал победу Александра Зверева на Итоговом турнире ATP. В финале он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3).

- В воскресенье мир увидел новую суперзвезду тенниса, - приводит BBC слова Беккера. - Победа Александра Зверева в финале Итогового турнира АТР - это момент, которого ждал весь теннисный мир. В течение многих лет мы говорили, что теннис нуждается в новых лицах и сильных новых игроках - и он доказал, что он лучший из следующего поколения.

Победа над Джоковичем – это большая сенсация и огромный успех для Саши. Это был по-настоящему большой матч, которого мы так долго от него ждали. Сможет ли он доминировать в следующем году? Почему нет. Он играет в потрясающий теннис.

Зверев стал первым немцем после Беккера (1995), завоевавшим трофей.

Александр Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP