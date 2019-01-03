Баутиста Агут обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Испанец Роберто Баутиста Агут вышел в полуфинал ATP турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В полуфинале испанский теннисист встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Николоз Басилашвили (Грузия).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 313 215 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:4, 6:4
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