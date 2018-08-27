Андрей Чесноков: "Две победы Медведева в сезоне - это феноменальный успех"

Бывший теннисит Андрей Чесноков отметил, что Даниил Медведев использовал все свои козыри для победы на турнире в Уинстон-Салеме. По его словам, этот успех может придать россиянину уверенности перед US Open.

– На мой взгляд, две победы Даниила в сезоне – это феноменальный успех, – приводят "Известия" слова Чеснокова. – Он уверенно выглядел в Уинстон-Салеме. Не нервничал, не спорил с судьями, использовал все свои козыри. Но мне бы хотелось пожелать ему стабильности. После победы в Сиднее и до турнира в Северной Каролине Медведев играл ниже своих возможностей. А его потенциал очень высок – Даниил способен дойти до решающих стадий на "Мастерсах" и Уимблдоне, учитывая его сильную игру на траве.

Понятно, что в Уинстон-Салеме не играли лучшие теннисисты мира, которые целенаправленно готовились к US Open. Но победа Даниила может придать ему уверенности. Если у него хватит сил, он сможет показать приличный результат. Но лучшие шансы на удачное выступление в США имеет все же Карен Хачанов. В этом году у него были победы в Торонто и Монреале (Карен Хачанов впервые вышел в полуфинал "Мастерса" и приблизился к топ-25. — "Известия"). Считаю, что по уровню игры он должен быть в топ-10. И на US Open у него будет хорошая возможность значительно улучшить свои позиции в рейтинге.