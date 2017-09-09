Александр Зверев отобрался на итоговый турнир ATP

Немец Александр Зверев гарантировал себе участие на итоговом турнире ATP в Лондоне. Он стал третьим теннисистом, кому это удалось, послей испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Зверев вылетел с US Open во втором круге, но все равно уже точно не выпадет из первой восьмерки рейтинга.

В топ-8 помимо немца с русскими корнями входят Доминик Тим (Австрия), Стэн Вавринка (Швейцария), Григор Димитров (Болгария), Марин Чилич (Хорватия), Пабло Карреньо-Буста (Испания). Причем Вавринка уже объявил о досрочном завершении сезона, как и серб Новак Джокович, идущий девятым.

Что любопытно, Зверев также может выступить на итоговом турнире для игроков не старше 21 года. Сейчас немцу всего 20 лет.