Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:07 | ТЕННИС — ATP

Александр Зверев отобрался на итоговый турнир ATP


Немец Александр Зверев гарантировал себе участие на итоговом турнире ATP в Лондоне. Он стал третьим теннисистом, кому это удалось, послей испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Зверев вылетел с US Open во втором круге, но все равно уже точно не выпадет из первой восьмерки рейтинга.

В топ-8 помимо немца с русскими корнями входят Доминик Тим (Австрия), Стэн Вавринка (Швейцария), Григор Димитров (Болгария), Марин Чилич (Хорватия), Пабло Карреньо-Буста (Испания). Причем Вавринка уже объявил о досрочном завершении сезона, как и серб Новак Джокович, идущий девятым.

Что любопытно, Зверев также может выступить на итоговом турнире для игроков не старше 21 года. Сейчас немцу всего 20 лет.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий